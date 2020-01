"Feel Good" con Edoardo Stoppa e Juliana Moreira: la prima puntata (Di lunedì 20 gennaio 2020) "Feel Good" by Stoppeiras, inizia un viaggio che durerà tre mesi. Ecco i tre sfidanti: Daniela, imprenditrice di 43 anni di... today

BlueNiz28 : Ed il motto: ' Mr. Tomlinson, I don't feel so good' per quanto riguarda Walls torna di nuovo???? #Walls - ksksksksksoojin : @Haruidle IT FEEL SO GOOD SKSJSKSHSK - EnfantProdige : (S)ei Bellissima - Loredana Bertè (I) Feel good I Feel Fine - Gisella Cozzo (L)ife is a flower - Ace of Base (V)amo… -