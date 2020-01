Fao, allarme cavallette in Africa orientale: “Urgono 70 mln di dollari” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gli sciami di cavallette in Etiopia, Kenya e Somalia – gia’ senza precedenti per le loro dimensioni e il loro potenziale distruttivo – potrebbero incrementare in modo esponenziale e riversarsi in altri paesi dell’Africa orientale se gli sforzi per affrontare il vorace parassita non saranno intensificati in modo massiccio in tutta la regione. E’ l’allarme lanciato dalla Fao: “E’ diventata una situazione di interesse internazionale e minaccia la sicurezza alimentare dell’intera sottoregione”, ha dichiarato il direttore generale Qu Dongyu. In questa fase – e sulla base di stime prudenti – la Fao deve trovare 70 milioni di dollari per sostenere con urgenza sia le operazioni di controllo che quelle di protezione dei mezzi di sussistenza nei tre paesi piu’ colpiti. “La Fao sta attivando meccanismi rapidi ... meteoweb.eu

michela_desanti : RT @nigrizia: La FAO ha lanciato un allarme per la sicurezza alimentare in Etiopia, Somalia, Sud Sudan, Kenya e Uganda per un'invasione sen… - sinfoniadeipop : RT @nigrizia: La FAO ha lanciato un allarme per la sicurezza alimentare in Etiopia, Somalia, Sud Sudan, Kenya e Uganda per un'invasione sen… - rarimani : RT @nigrizia: La FAO ha lanciato un allarme per la sicurezza alimentare in Etiopia, Somalia, Sud Sudan, Kenya e Uganda per un'invasione sen… -