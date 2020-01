“Fabrizio De André e Pfm. Il concerto ritrovato” al cinema (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (askanews) – Lo storico filmato del concerto di Fabrizio De André con la PFM, recentemente ritrovato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari che partecipò alla realizzazione delle riprese, diventerà un docufilm diretto da Walter Veltroni, dedicato a quella indimenticabile pagina della storia della musica italiana. Dopo un lungo periodo di ricerca con il supporto di Franz Di Cioccio, il nastro che si credeva perduto per sempre è stato rintracciato e grazie al regista Piero Frattari, che lo ha salvato e conservato nel corso dei decenni, è stato recentemente possibile restaurarlo. Il docufilm ricostruirà quell epoca indimenticabile che ha segnato un momento storico – l irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi artisti italiani di sempre e la rock band italiana più conosciuta al mondo – partendo soprattutto ... notizie

webAnto : RT @JamesLucasIT: “Per me una persona eccezionale è quella che si interroga sempre, laddove gli altri vanno avanti come pecore.” Fabrizio… - JamesLucasIT : RT @JamesLucasIT: “Per me una persona eccezionale è quella che si interroga sempre, laddove gli altri vanno avanti come pecore.” Fabrizio… - Nexo_Digital : RT @Cinetvlandia: #FabrizioDeAndré in concerto - Arrangiamenti #PFM il docufilm sullo storico concerto a febbraio al cinema #DeAndrè @Nexo_… -