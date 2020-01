Fabio Tucciariello, l’ultras della Vultur investito e ucciso dai tifosi del Melfi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il pomeriggio di sangue in Basilicata, follia ultras e inspiegabile rivalità campanilistica, ha anche un volto. Fabio Tucciariello è la vittima di questa assurda vicenda che si è consumata nella stazione di servizio di Vaglio di Basilicata, a pochi chilometri da Potenza. L’uomo, 39 anni e tifoso della Vultur Rionero, è stato investito da una Fiat Punto da tifosi del Melfi, squadra del Vulture, rivale della compagine di Rionero. Fabio Tucciariello è morto sul colpo, mentre altre persone che erano insieme a lui sono rimaste ferite, una di loro in maniera grave (Vincenzo Di Lorenzo è stato operato all’Ospedale San Carlo di Potenza). LEGGI ANCHE > Ultras Italia: i fascisti che tifano nazionale Fabio Tucciariello, la vittima della follia ultras in Basilicata Fabio Tucciariello è un operaio di un’azienda che agisce all’interno del grande indotto FCA di Melfi. Si ... giornalettismo

