Fabio Tucciariello: chi è il tifoso ucciso negli scontri tra ultras di Rionero e Melfi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si chiamava Fabio Tucciariello e aveva 39 anni il tifoso ucciso negli scontri tra ultras del Rionero e del Melfi a Vaglio di Basilicata in provincia di Potenza. Tucciariello è stato investito da una Fiat Panda con a bordo alcuni tifosi del Melfi. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il giovane sia stato schiacciato intenzionalmente, dopo che insieme a un altro tifoso aveva impedito il passaggio dei sostenitori della squadra avversaria. Fabio Tucciariello: chi è il tifoso ucciso negli scontri tra ultras di Rionero e Melfi La Polizia ha arrestato un uomo di 30 anni, tifoso del Melfi, alla guida della Fiat Punto che ha investito il tifoso. Il 30enne è stato trasferito in carcere. Sono stati arrestati e posti ai domiciliari 24 tifosi della Vultur Rionero. Le accuse – a parte quella di omicidio per il presunto responsabile della morte di Tucciariello – sono di violenza ... nextquotidiano

