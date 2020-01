Fabio Loscerbo: l’avvocato arrestato per i permessi di soggiorno facili a Bologna (Di lunedì 20 gennaio 2020) Solo nel 2018 aveva presentato “oltre 800 istanze di fissazione di appuntamento per altrettanti cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, molti dei quali risultavano provenire da varie parti d’Italia”, che avevano “fittiziamente trasferito il proprio domicilio nel territorio della provincia di Bologna per poter presentare la propria istanza alla locale Questura”. E oggi la Squadra mobile della Polizia bolognese ha applicato nei confronti dell’avvocato, il 39enne Fabio Loscerbo, e di un suo complice tunisino, l’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip Roberta Dioguardi, su richiesta del pm Rossella Poggioli, che dispone per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari “per i reati- fa sapere la Questura- di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore, contraffazione e utilizzo di documenti al ... nextquotidiano

