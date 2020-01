Evra consiglia Pogba: «È il momento di lasciare il Manchester United» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Patrice Evra consiglia Pogba: ecco le parole dell’ex terzino sulla condizione del centrocampista al Manchester United Patrice Evra consiglia a Pogba di lasciare il Manchester United. Queste le parole dell’ex terzino a Sky Sports Uk. Evra – «Quando ho colpito un tifoso mentre ero al Marsiglia, sono venuti da me il proprietario e l’allenatore e mi hanno detto: ‘Patrice, cosa facciamo adesso?’. E ho risposto: ‘Me ne vado, non voglio portare negatività nel club’. Ora forse è arrivato per Paul il tempo di partire. Quando gioca, la gente lo attacca. Quando non gioca, la gente lo attacca. Quando sei un problema per il club…». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

