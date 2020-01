Everton-Newcastle, Premier League: pronostici (Di lunedì 20 gennaio 2020) Everton-Newcastle è una partita del turno infrasettimanale di Premier League in programma martedì, si gioca alle 20.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Everton – Newcastle martedì ore 20:30 Uno dei risultati più sorprendenti nello scorso turno di Premier League è stata la vittoria ottenuta in pieno recupero dal Newcastle contro il Chelsea. Una vittoria che ha permesso alla squadra allenata da Steve Bruce di mettere fine a un parziale molto negativo di un punto in quattro partite, riallontanandosi dalla zona retrocessione. L’Everton ha invece pareggiato sul campo del West Ham, confermando la sua crescita da quando è stato esonerato Marco Silva. Con Ancelotti in panchina le uniche sconfitte sono arrivate contro Manchester City e Liverpool. L’Everton ha sulla carta una formazione più competitiva rispetto al Newcastle, che però ... ilveggente

