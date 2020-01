Eriksson su Ibrahimovic: «Non tornerà in Nazionale. Milan? Una sfida» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le riflessioni di Eriksson sul ritorno di Ibrahimovic al Milan e sulla rottura con la Nazionale svedese. Ecco le sue parole Sven Goran Eriksson è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport per commentare il secondo capitolo della storia di Ibrahimovic con la maglia del Milan. «E’ il più grande giocatore svedese di sempre, ma non credo potrà tornare in Nazionale. Milan? Non mi aspettavo tornasse. Questa è una sorpresa, ma conoscendolo se ha accettato questa sfida vuol dire che lui sente che è capace di dare qualcosa, e ha già dimostrato che è all’altezza di farlo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

