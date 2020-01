Emozioni e ricordi, presentato il nuovo gruppo di tifosi “Gens Samnites” (FOTO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il club giallorosso “Gens Samnites” è il nome di un gruppo del composito mondo della tifoseria degli stregoni che ha ha voluto presentarsi stasera presso l’Hotel Traiano di Benevento. Questo gruppo ha voluto da subito caratterizzarsi per i contenuti ed i valori che intende dare alla propria passione sportiva per i colori giallorossi. Per lanciare più chiaro possibile un messaggio in tale senso “Samnites” ha invitato alla presentazione Don Aniello Manganiello, parroco di Scampia, che, nel corso della sua esperienza pastorale, ha dettato un modello di intervento nella realtà sociale difficile del martoriato quartiere partenopeo. Questo modello di intervento consiste sostanzialmente nel promuovere l’accesso alla pratica sportiva ed in particolare a quella del calcio. L’obiettivo era quello di aggregare, favorire ... anteprima24

