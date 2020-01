Elisabetta Gregoraci fuori da Sanremo, ex Miss Italia: “La ruota gira” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci, il karma è una ruota che gira: ex Miss Italia racconta la raccomandazione del padre Elisabetta Gregoraci ha da poco aperto una faida contro Nicola Savino. La bellissima showgirl sostiene che il presentatore l’abbia fatta fuori da L’Altro Festival, show in onda su Rai Play durante la settimana sanremese. Sconvolgenti le ragioni millantate: l’impreparazione e le scelte artistiche non c’entrerebbero niente. L’epurazione dipenderebbe infatti esclusivamente dall’orientamento politico dell’ex marito di Elisabetta, l’imprenditore Flavio Briatore, notoriamente simpatizzante di destra. Alle dure accuse hanno risposto prontamente sia lo stesso Savino che Amadeus, direttore artistico e presentatore della manifestazione in programma dal 4 all’8 febbraio 2020. Il precedente coinvolge Flavio Briatore Ad opinione dei due, Elisabetta Gregoraci dovrebbe saper incassare i no. ... kontrokultura

