Elisabetta Canalis irriconoscibile: gonfia come non l’avete mai vista [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una Elisabetta Canalis diversa dal solito, il viso è decisamente diverso da come lo ricordiamo. Dopo le feste natalizie si sa, siamo tutti un po’ più gonfi ma così… La Canalis e i filtri di Ig I filtri ti sono sfuggiti di mano mia cara Eli! Sono la new entry del social, filtri di ogni tipo che ti rendono gonfia, allargata, striminzita, distorta e chi più ne ha più ne metta. In questi giorni la bellissima Canalis si è divertita in diverse occasioni a giocarci e a pubblicare tutto tra le storie di Instagram, social sul quale è molto attiva. In ogni momento, che sia mentre le fanno la piega ai capelli, durante il make up, quando è con gli amici in giro per Los Angeles, le sue storie sono sempre divertentissime e autoironiche. Che dire, nonostante il filtro e il gonfiore, Elisabetta è sempre molto bella. Sorrisoni e sguardo da pazza in primo piano, ma stranamente capelli e ... velvetgossip

