Elezioni Usa 2020, l’endorsement del New York Times alla candidata democratica Warren (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il New York Times si schiera, per le Elezioni Usa del 2020, con la democratica – e attuale senatrice del Massachussets – Elizabeth Warren. «Parla in modo elegante di come il sistema economico è corrotto», è impegnata a «riformare profondamente il governo e l’economia» e i suoi piani «dimostrano un approccio serio», è scritto nell’editoriale del giornale. Insieme a lei, nelle grazie del quotidiano, entra anche Amy Klobuchar – senatrice del Minnesota -, che con la sua lunga esperienza in Senato e le sue credenziali potrebbe unire le due anime del partito democratico e forse anche il Paese. «La strada di Warren è difficile» ma «ci sono molti progressisti affamati di cambiamento» che però non vogliono una persona divisiva come Bernie Sanders. Critiche sono dirette anche all’ex vicepresidente Joe Biden: «È il momento per lui di passare il testimone ... open.online

