Elezioni Regionali Calabria 2020, cosa serve per votare e come si rinnova la tessera elettorale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Elezioni Regionali Calabria 2020, cosa serve per votare cosa serve per votare alle Elezioni Regionali in Calabria 2020? Qui tutte elenchiamo tutte le informazioni sui documenti, dalla carta d’identità alla tessera elettorale, da portare al seggio per esercitare il proprio diritto di voto domenica 26 gennaio. Per votare alle Regionali 2020 in Calabria occorre presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale muniti di: documento d’identità o documenti a essa equipollenti, in buono stato e in corso di validità tessera elettorale In caso di furto o smarrimento della propria tessera elettorale, nel nostro articolo dedicato sono indicate le modalità per ottenere il duplicato. La nostra diretta live delle Elezioni in Umbria Alle urne per eleggere il nuovo presidente della Giunta regionale e 30 consiglieri Regionali (qui i candidati e le liste) sono chiamati 508.088 elettori, ... tpi

