Elezioni Calabria, il WWF ai candidati: “Senza tutela dell’ambiente nessun futuro per questa regione” (Di lunedì 20 gennaio 2020) A pochi giorni dalle Elezioni, il WWF Calabria lancia un appello ai candidati alla Presidenza e al nuovo Consiglio Regionale, affinché pongano al primo posto della loro agenda politica e del loro impegno la tutela dell’ambiente calabrese. Di fronte ai danni irreparabili e imperdonabili che una politica miope e rapace ha voluto arrecare al territorio e al patrimonio naturalistico della Calabria, l’unica alternativa possibile, se veramente si intende tutelare la salute dei cittadini e sperare ancora in un futuro diverso per questa Regione, rimane quello di una netta, radicale e coraggiosa inversione di tendenza rispetto al passato. Decenni di devastazione edilizia delle coste, in nome di un presunto sviluppo turistico che, a parte qualche rara eccezione, ha di fatto cancellato per sempre la bellezza del paesaggio marino, hanno reso la Calabria il simbolo del degrado e dell’anarchia ... meteoweb.eu

