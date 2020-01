Elezioni a Eboli e crisi aziendali: le strategie di Fratelli d’Italia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – “Fratelli d’Italia sarà presente con il proprio simbolo alle prossime Elezioni comunali di Eboli” afferma la portavoce provinciale e commissario cittadino di FdI Imma Vietri. “Il partito è al lavoro per mettere in campo una squadra di candidati espressione del mondo politico e della società civile Ebolitana per presentare agli elettori un programma serio e credibile, frutto di una campagna di ascolto che svolgeremo con militanti e dirigenti nei quartieri della città. Attualmente il nostro consigliere comunale Vincenzo Marchesano è parte di una coalizione civica che sostiene l’amministrazione Cariello sulla base di un accordo programmatico sancito quattro anni fa. Nei prossimi giorni la classe dirigente Ebolitana di FdI, d’intesa con i vertici provinciali, farà le opportune valutazioni sulle possibili alleanze da stipulare ... anteprima24

