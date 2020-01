Elettra Lamborghini esagerata: seno esplosivo e lato b scolpito [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un corpo scolpito nel marmo, Elettra Lamborghini è incredibilmente allenata e ha tutte le forme al posto giusto. Addominali in vista e un seno strabordante che il top a stento riesce a trattenere. Elettra colpisce tutti Sarà l’amore, sarà la felicità, ma Elettra Lamborghini appare più in forma che mai. La cantante, nonché futura sposa di Afrojack, è davvero al massimo dello splendore. Le sue curve mozzafiato hanno sempre incantato i fan, questa non è certo una novità. seno e lato B generosissimi, per non parlare della nomina di “Twerking Queen” che si è guadagnata a suon di “pem pem”. Una ragazza tutta fascino, Elettra Lamborghini fin dal principio della sua carriera è rimasta esuberante e senza alcuna censura. E’ esattamente come si mostra, spontanea e divertentissima. Vederla così dimagrita e incredibilmente tonica, è davvero una ... velvetgossip

jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: io qui seduta a pensare che stessi parlando delle canzone di elettra lamborghini ?? - GarauPina : @DFDYR98 Anche se, a onor del vero, Paulino è la fotocopia di Elettra Lamborghini ?? - BrotonsKing : @daviiidmars Un poco de leopardo, como Elettra Lamborghini ?? -