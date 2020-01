“Ecco perché non mi vedete in Rai da anni”. Anna Oxa, la pesante confessione da Barbara D’Urso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Anna Oxa ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle e, nel frattempo, ha subito un infortunio. A distanza di tempo, in un’intervista a Live – Non è la D’Urso, Anna Oxa ha svelato qualcosa che il pubblico di certo non si aspettava di sentire: “Dopo l’infortunio ho ricevuto una lettera in cui mi chiedevano di non fare il contenzioso per l’infortunio”, ha detto Anna Oxa al programma di Barbara D’Urso. Il punto è che tutto è avvenuto dietro le quinte, quindi le dinamiche non sono chiare. Una cosa, però, è sicura: Anna Oxa ha spiegato che è stata coinvolta in un contenzioso con la Rai che in realtà non avrebbe aperto. Ma non è tutto: a causa di questa problematica la cantante non ha più avuto accesso a nessuna trasmissione della Rai. In pratica, come lei stessa ha detto, è stata “censurata” e non ha potuto prendere parte a nessuna trasmissione della Rai. Il motivo sarebbe ... caffeinamagazine

