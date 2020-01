E’ tornata la “valanga rosa”, già 13 podi in 18 gare (Di martedì 21 gennaio 2020) Valanga rosa atto III. Lo sci alpino italiano e' sempre piu' la femminile. Conferme su conferme ma soprattutto trionfi su trionfi, le sciatrici azzurre in questa stagione sono le grandi protagoniste in Coppa del mondo. L'Italia dello sci e' sempre piu' rosa e occupa le posizioni di vertice in tutte le classifiche, da quella generale a quelle di specialita'. Cinque atlete, tredici podi, cinque vittorie in diciotto gare. Sono questi i numeri della new generation della 'Valanga rosa' che sta facendo meglio degli uomini fermi a sette podi, cinque di essi firmati da un solo atleta (Dominik Paris) in 21 prove. Negli anni '70 e 80' c'erano Maria Rosa Quario detta 'Ninna' (e' mamma di Fede Brignone), Daniela Zini, Claudia Giordani e Paoletta Magoni; negli anni '90 e 2000 c'erano Deborah Compagnoni, Isolde Kostner, Karen Putzer e Daniela Ceccarelli; oggi ci sono Federica Brignone, Sofia Goggia e ... ilfogliettone

