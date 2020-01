È stato arrestato l'uomo che avrebbe investito e ucciso l'ultrà del Rionero (Di lunedì 20 gennaio 2020) Al termine degli interrogatori in Questura, è stato arrestato l'autista della Fiat Punto che domenica avrebbe investito e ucciso Fabio Tucciariello, il 39enne tifoso della Vultur Rionero e ferito altre 4 persone, a Vaglio di Basilicata (Potenza). Si tratta di un uomo di 30 anni. Disposti, inoltre, sempre dalla Procura di Potenza che indaga, gli arresti domiciliari per 24 supporter della Vultur Rionero. All'origine della tragedia nei pressi della stazione ferroviaria, l'antica rivalità ra gli ultrà del Rionero e quelli del Melfi, squadre del campionato di eccellenza. Secondo le prime ricostruzioni i tifosi della Vultur Rionero diretti a Brienza (Potenza), e quelli del Melfi a Tolve (Potenza), si sarebbero incontrati in un'area di servizio a pochi chilometri da luogo dell'incidente e li' avrebbero avuto un primo scontro. L'investimento ... agi

