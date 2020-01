È allarme per un nuovo coronavirus dalla Cina: “Si trasmette da uomo a uomo”. I sintomi (Di lunedì 20 gennaio 2020) allarme nuovo coronavirus dalla Cina, casi non solo a Wuhan: i sintomi Nei primi anni Duemila ci fu la SARS, poi nel 2015 scoppiò l’epidemia di MERS: oggi, nei primi giorni del 2020, lo spauracchio è un nuovo coronavirus, il cui primo focolaio è stato rilevato in Cina, nella città di Wuhan, ma che già ha contagiato persone anche in altri centri. Il nome scientifico del virus è 2019-nCoV. Secondo le prime stime, a pochi giorni dalla scoperta di questo nuovo virus ci sono già circa 1.700 casi di contagio, con addirittura 3 morti. Un team di esperti della National Health Commission cinese ha anche confermato un’altra grande paura dei cittadini, ovvero che il coronavirus si trasmette da persona a persona. Tutto è partito a Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei nella Cina centrale che vanta oltre 11 milioni di abitanti. Sembra inoltre che il virus si sia diffuso a partire da ... tpi

Capezzone : +++Agenzia Quasivero. Ci scusiamo per il refuso+++ Chiediamo scusa agli utenti e rettifichiamo la notizia: non era… - ilfoglio_it : C’è un filo rosso che lega tutti gli interventi di Benedetto XVI dopo la rinuncia: l’allarme per una Chiesa pronta… - enzono16 : RT @GiancarloDeRisi: Tanto perché coi barconi non arrivano: 40 jihadisti siriani avrebbero lasciato le coste della Libia per raggiungere l’… -