Dybala: «Vorrei esultare ancora con Pogba. Var? Giocherei bene anche senza» – VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Paulo Dybala ha parlato a OTRO toccando diversi argomenti della sua vita. Queste le dichiarazioni dell’attaccante argentino Intervistato da OTRO, Paulo Dybala ha parlato anche di Paul Pogba, facendo impazzire i tifosi della Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. Pogba – «Io e Paul abbiamo un bel rapporto e quando lui giocava qui cercavamo continuamente un modo di festeggiare nuovi gol. Ne abbiamo fatti tanti quindi i festeggiamenti cambiavano spesso. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo». JOYA – «È il soprannome che mi ha accompagnato e mi accompagna tutt’ora, quando giocavo con l’Instituto de Cordoba. Un giornalista locale mi chiamò così e alcuni compagni lo fanno ancora. Non mi spiace, sono abituato». Var – «E’ difficile, ci sono molti modi di vedere la tecnologia. Sia a favore che contro. Personalmente Giocherei benissimo anche senza Var, penso ... calcionews24

