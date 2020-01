Dybala Juventus, muso lungo dopo la sostituzione: Sarri risponde così! (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dybala Juventus- Altra piccola polemica da parte di Paulo Dybala al momento della sostituzione durante il match contro il Parma. L’attaccante argentino è tornato in panchina visibilmente contrariato, sfilandosi i guanti e scagliandoli con forza per terra. Un’altra sostituzione non accolta serenamente dall’attaccante argentino. Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha voluto commentare l’accaduto con simpatia e senza nessun velo di polemica. Parole d’amore ed elogio per Paulo Dybala e un leggero nervosismo giustificato dall’adrenalina del momento e dalla voglia di rimanere in campo fino al termine del match. Dybala Juventus, Sarri rivela: “E’ come un figlio” Sarri, in conferenza stampa, ha così ammesso: “Dybala? Come funziona… Io vado a letto e dormo, funziona così. Non escano contenti… Poi a volte voi ci costruite ... juvedipendenza

DiMarzio : Da #Ramsey e #Rabiot a #Dybala, passando per la lotta scudetto: #Juventus, le parole di #Sarri dopo la vittoria in… - tancredipalmeri : Non è mai rigore per la Juventus: Dybala mette la gamba davanti tra Veretout e il pallone, e Veretout che corre ver… - forumJuventus : La Juventus trascinata da Capitan Dybala ne fa 4 all'Udinese e vola ai quarti di Coppa Italia! #JuveUdinese ?????? -