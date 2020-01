Dybala esce sempre, Cristiano Ronaldo mai: ma non era ‘uno dei tanti’? L’argentino può fare strani pensieri… (Di lunedì 20 gennaio 2020) The Untouchables, ovvero gli intoccabili. Esistono nel calcio? A quanto pare sì. Precisamente alla Juventus. Tutto ebbe inizio con la sostituzione di Cristiano Ronaldo durante la partita contro il Milan dello scorso novembre. Al minuto 55 si grida al sacrilegio. Sarri ha la malsana idea di togliere dal campo il fuoriclasse portoghese, autore di una prestazione incolore. Al suo posto entra Dybala che, tra le altre cose, realizzerà la rete decisiva. E CR7? Si infuria, lascia lo Stadium qualche minuto prima della fine della partita. Non la prende affatto bene. E nei giorni a seguire altre polemiche. Sarri non può togliere Ronaldo dal campo. Arrivano la reazione delle sorelle del portoghese e le critiche dei tifosi. Un totem, una figura sacra che nessuno deve permettersi di toccare. E se Sarri si era concesso il lusso di farlo qualcuno lo avrà fatto tornare sui suoi passi. Eppure su ... calcioweb.eu

