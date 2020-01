Dune: le prime immagini del film paragonate a Il Signore degli Anelli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il primo footage di Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve, è stato paragonato da Brian Clement, romanziere di fantascienza, al Signore degli Anelli. Il primo footage di Dune, il film di Denis Villeneuve, è stato proiettato in anteprima e mostrato a un piccolo gruppo di esperti del settore tra cui Brian Clement, scrittore di fantascienza, che ha paragonato la pellicola a Il Signore degli Anelli. Gli esperti che hanno avuto modo di vedere Dune, adattamento del romanzo di Frank Herbert, lo hanno già definito epico e Brian Clement ha condiviso i suoi pensieri subito dopo la proiezione: "Non sto esagerando quando dico che molte persone avranno la pelle d'oca / le lacrime quando vedranno questo film. Credo che questo film stupirà come ha ... movieplayer

