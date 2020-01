Droni, come, cosa acquistare. le regole per l'uso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Droni, termine che deriva dal ronzare del maschio dell'ape, è un termine improprio. Si chiamano infatti Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto e per il Codice della navigazione sono aeromobili con tanto di comandante responsabile ai comandi. Spesso le dimensioni, il peso e le dotazioni fanno la differenza tra giocattoli, Droni per uso dilettantistico e quelli per uso professionale. Ecco quindi una piccola guida all'acquisto per fare la scelta giusta e non rischiare pesanti multe. Le dimensioni contano fino a un certo punto, anche i piccoli Droni possono fare riprese di ottima qualità (fino a 4K) ed eseguire tanti mestieri utili secondo il tipo di sensore installato a bordo. Che drone comprare e per farci che cosa dunque? Ecco quando peso, dotazione e tipo di uso fanno la differenza.Droni giocattoloSe si acquista un drone giocattolo, soprattutto se destinato ai minori, perché sia definito ... panorama

