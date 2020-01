Donna trovata morta nel Lago d’Iseo, il cadavere è irriconoscibile: si attende l’autopsia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non ha un nome la Donna il cui cadavere è stato ripescato sabato sera nelle acque antistanti Carzano di Monte Isola, nel Lago d'Iseo. Si tratta di una Donna sulla quarantina, ma le condizioni del corpo non consentono di identificarla. Si attendono gli esiti dell'autopsia disposta dal pubblico ministero. Nel frattempo i carabinieri stanno analizzando le denunce di scomparsa presentate nelle province di Brescia e Bergamo. fanpage

