Dolittle: Universal potrebbe perdere 100 milioni di dollari a causa del film (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dolittle, il film con protagonista Robert Downey Jr., potrebbe causare a Universal una perdita di 100 milioni di dollari. Dolittle, il nuovo film con star Robert Downey Jr., potrebbe perdere 100 milioni di dollari ai box office nonostante le star coinvolte nel nuovo progetto della star del Marvel Cinematic Universe. Il progetto è costato alla Universal ben 175 milioni di dollari, escludendo però i costi per la pubblicità e per i materiali promozionali. Dolittle ha debuttato nelle sale americane raggiungendo un risultato molto deludente: il film si è fermato a quota 30 milioni di dollari sul mercato americano e ha raggiunto a livello internazionale un totale di 50 milioni di dollari. Il lungometraggio deve ancora essere distribuito in 20 ... movieplayer

