Doctor Strange 2: la sinossi conferma la Gemma del Tempo e il ritorno di Rachel McAdams (Di lunedì 20 gennaio 2020) Doctor Strange 2: la sinossi conferma la Gemma del Tempo e il ritorno di Rachel McAdams Una nuova sinossi diffusa da Production Weekly ha confermato alcune anticipazioni su Doctor Strange 2 circolate nei giorni scorsi che riguardano la presenza della Gemma del Tempo nel plot e il ritorno del personaggio di Rachel McAdams. Nonostante l'abbandono del regista Scott Derrickson, lo sviluppo di Doctor Strange in the Multiverse of Madness prosegue senza sosta e secondo quanto riportato da Production Weekly, la produzione del film partirà la prossima primavera, anche se la ricerca del regista è ancora attiva. Nel report di Production Weekly è stato dichiarato che le riprese partiranno, come previsto, il prossimo maggio e si divideranno ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2: la sinossi conferma la Gemma del Tempo e il ritorno di Rachel McAdams… - 3cinematographe : #DoctorStrange 2: la sinossi rivela la presenza della gemma del Tempo - Asgard_Hydra : Doctor Strange in the Multiverse of Madness: confermato il ritorno di Rachel McAdams? -