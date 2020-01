Diretta Piacenza Triestina/ Streaming video Rai: Polidori cambierà il passo dei lupi? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Diretta Piacenza Triestina Streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita per la 22giornata di Serie C, girone B. ilsussidiario

matteosalvinimi : La nostra splendida giornata emiliana prosegue, ora in diretta da Rottofreno, Piacenza! Seguiteci!… - matteosalvinimi : In diretta da Piacenza con Lucia Borgonzoni, ma quanti siete??? #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente ?? LIVE ??… - TRIESTEALLNEWS : Piacenza-Triestina, la sfida del Garilli, in diretta su Rai Sport 1 - -