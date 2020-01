Diretta Atalanta-SPAL: streaming, tv, formazioni e risultato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Diretta Atalanta-SPAL: streaming, tv, formazioni e risultato Atalanta-SPAL è un match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno: fischio d’inizio previsto per le 20.45 di lunedì 20 gennaio. La preview di Atalanta-SPAL L’Atalanta vuole rialzare la testa dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina: con una vittoria, i nerazzurri raggiungerebbero a pari punti la Roma al quarto posto. La squadra di Gasperini ha segnato 24 gol nelle ultime 7 partite giocate in casa, di cui le ultime due vinte entrambe con il risultato di 5-0, contro Milan e Parma. Una macchina da gol pronta a stupire ancora. La SPAL è chiamata ad un appuntamento proibitivo ma quasi da dentro o fuori, anche per il suo allenatore storico Semplici, la cui panchina è più che a rischio in questo momento. I punti di distanza dal ... termometropolitico

