Dieta mediterranea: perdi peso e proteggi il cuore. Tutti i vantaggi (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Dieta mediterranea, da anni Patrimonio UNESCO, ha recentemente conquistato un nuovo riconoscimento. Secondo il Best Diets Ranking 2020, classifica elaborata dagli esperti della rivista U.S. News & World Report, si tratta del miglior regime alimentare al mondo. Al secondo e al terzo posto troviamo invece la Dieta DASH e la Dieta flexitariana. Come specificato dalla Coldiretti, la Dieta mediterranea ha ottenuto i punteggi più alti fra 35 regimi alimentari per via di diversi vantaggi scientificamente provati. Tra questi è possibile citare l’aiuto nel controllo del peso, ma anche il miglioramento della salute del cuore e di quella del sistema nervoso. Il regime alimentare tipico dei Paesi del bacino del Mediterraneo è noto anche per la sua capacità di favorire la prevenzione del cancro, delle patologie croniche e del diabete. Abbiamo già fatto cenno alle numerose testimonianze ... dilei

Ardito65330980A : RT @GiorgiaMeloni: Mentre i francesi per attaccare i prodotti italiani si inventano il #Nutriscore, il best diets ranking 2020 certifica ch… - italiaanzitutto : RT @GiorgiaMeloni: Mentre i francesi per attaccare i prodotti italiani si inventano il #Nutriscore, il best diets ranking 2020 certifica ch… - LuigiRomeo92 : @marco24625483 @GiorgiaMeloni Quindi per te il Nutri score penalizza la dieta Mediterranea ? -