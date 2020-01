DIARIO ARGENTINA/ La crisi della giustizia riemerge con il caso Nisman (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il caso Nisman si riaccende grazie a una nuova giravolta del Presidente Fernandez. In ARGENTINA la giustizia è sempre merce rara ilsussidiario

victorroquemoya : RT @italianiabaires: Argentina: oltre un milione di iscritti AIRE ma in pochissimi conoscono la lingua @ItaliaenBsAs @ItalyinARG @victorroq… - paolettoilbello : RT @italianiabaires: Argentina: oltre un milione di iscritti AIRE ma in pochissimi conoscono la lingua @ItaliaenBsAs @ItalyinARG @victorroq… - italianiabaires : Argentina: oltre un milione di iscritti AIRE ma in pochissimi conoscono la lingua @ItaliaenBsAs @ItalyinARG… -