Delrio | “Vinciamo noi in Emilia-Romagna Ma se si perde ci saranno problemi”

Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, in una intervista al Corriere della Sera parla di elezioni regionali, sardine, Movimento 5 Stelle e Craxi. Ma il passaggio decisivo è sull'Emilia Romagna: "Se perdiamo, ci saranno problemi". Graziano Delrio, 59 anni, capogruppo del PD alla Camera, ha le idee molto chiare sull'attuale fase politica.

