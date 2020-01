Del Vigo alla sardina: "Capaci solo di organizzare gli eventi. Politicamente siete il vuoto" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Pina Francone Il vicedirettore de ilGiornale contro Edoardo Caroli: "Ideologicamente rappresentate il vuoto pneumatico…" "Volevo chiedere a Edoardo se mi organizza il compleanno. Perché mi pare di aver capito che le Sardine non sono un movimento, non sono un partito, ma sono un organizzatore di eventi. Finalmente avete trovato la vostra ragione d'essere, tanto ideologicamente mi pare che siete il vuoto pneumatico". Così Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore de ilGiornale, smaschera Edoardo Caroli, la sardina di Ravenna. Il "pesciolino" seguace di Matteo Santori è stato ospite nella mattinata ad Omnibus, il programma condotto da Gaia Tortona su La7. E qui il 25enne rappresentante del movimento ittico di piazza e di protesta è stato colto in castagna dal giornalista, che lo ha così incalzato: "Sulla Libia non sapete rispondere, odiate Matteo Salvini, non c'è un programma e ... ilgiornale

