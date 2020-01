Decolla l’offerta di serie tv Apple TV+: il punto da Amazing Stories a Defending Jacob con Chris Evans (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il panel dedicato alle serie tv Apple TV+ ha chiuso gli eventi di presentazione delle programmazioni invernali indetti dalla TCA. Come i colossi concorrenti, anche la piattaforma Apple ha deciso di puntare in alto annunciando numerosi rinnovi e promettendo nuove produzioni nei più svariati generi. Facciamo quindi il punto sulle nuove serie tv Apple TV+ attese nel 2020 e nel prossimo futuro. Mythic Quest: Raven's Banquet A pochi giorni dalla pubblicazione del primo trailer, Mythic Quest: Raven's Banquet ottiene il rinnovo per una seconda stagione su Apple TV+. La prima comedy della piattaforma, creata da Rob McElhenney e Charlie Day di It's Always Sunny in Philadelphia, conquista dunque prima ancora del debutto – fissato per il 7 febbraio – la certezza di tornare. Descritta come un tentativo di esplorare le tortuosità della condizione umana con stratagemmi esilaranti e ... optimaitalia

