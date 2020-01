Davos, al via il Forum economico mondiale (c’è anche Greta). “Il cambiamento climatico mette a rischio oltre metà del pil” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il cambiamento climatico è il principale rischio finanziario per i mercati globali. È la prima volta che il World Economic Forum, che da questa sera riunisce a Davos l’élite economica e politica mondiale per il suo incontro annuale, mette la questione in cima alle sue preoccupazioni. Perché, stando a una ricerca preparata insieme a Pwc, minaccia attività economiche per oltre la metà del Pil mondiale. Al centro dell’edizione numero cinquanta, che prenderà il via con gli interventi della direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ci sarà non a caso un “Manifesto 2020” sul capitalismo degli stakeholder come perno per fronteggiare le maggiori sfide mondiali: dalle diseguaglianze alla polarizzazione politica fino alle sfide sul fronte climatico. E al raduno, oltre al ... ilfattoquotidiano

