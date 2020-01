Dalla scuola alla badante, le spese che si detraggono solo se non si paga in contanti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il primo è stato il dentista. «Lo sa che se paga in contanti non può detrarre le spese?». Dopo è venuto il consulente del lavoro. «Niente contanti, solo bonifico per pagare la badante della nonna». Quindi la palestra dei bambini. E non solo i solo. Le spese mediche e molte altre, fatte a partire dal 1 gennaio 2020, non saranno detraibili nella dichiarazione dei redditi del 2021, se saranno fatti in contanti. Saranno ammessi solo i pagamenti tracciabili, cioè con bonifici, bollettini postali, carte di credito, bancomat e carte prepagate. Niente contanti per tutte le spese detraibili dall’Irpef al 19% imposto Dalla legge di bilancio. Se alcune voci erano già tali, per esempio le spese per le ristrutturazioni erano detraibili solo se fatte con un bonifico che le identificava, altre sono invece novità. I FIGLI Non si possono detrarre, se pagate in contanti, le spese per asili nido, ... vanityfair

