Dai furti d’auto al Festival di Sanremo | chi è Junior Cally

Chi è Junior Cally, il rapper delle polemiche di Sanremo 2020: il nome, la storia e le polemiche che accompagnano l'artista con la maschera. Junior Cally, all'anagrafe Antonio Signore, è un rapper italiano. È nato a Roma nel 1991 e si è trovato al centro delle polemiche per la sua partecipazione a Sanremo 2020. Chi è Junior Cally: il nome e la biografia Antonio Signore, vero nome di Junior Cally, nasce nel 1991 a Focene, sul litorale Romano, a pochi chilometri dalla Capitale. Le informazioni più accreditate sulla vita dell'artista arrivano dalle pagine del libro Il principe. È meglio essere temuto che amato, Rizzoli editore. Nel libro autobiografico Junior Cally parla della sua vita e spiega i testi delle sue canzoni, anche quelle più discusse come Strega, che per molti rende inopportuna se non offensiva la sua presenza a Sanremo.

