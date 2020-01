Da oggi 20 gennaio è stabile EMUI 10 per Huawei Mate 20 Lite: fermento in Europa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono finalmente disponibili alcune informazioni molto incoraggianti per gli utenti che, qui in Italia, ancora non hanno avuto modo di installare l'aggiornamento con EMUI 10 per Huawei Mate 20 Lite. Pochi giorni fa vi abbiamo riportato un report con un articolo specifico, in cui è stato condiviso un riscontro ufficiale del produttore. In sostanza, dopo alcuni bug trapelati a fine 2019, l'impegno del brand asiatico è quello di rendere disponibile il pacchetto software entro e non oltre il mese di febbraio. La svolta del 20 gennaio per EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite Quali sono le novità trapelate oggi 20 gennaio per i tanti utenti ancora legati a Huawei Mate 20 Lite? Qualche risposta ce la fornisce una fonte come Huawei Central, secondo cui da questo lunedì il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 10 nella sua versione stabile. Un passo in ... optimaitalia

Antonio_Tajani : Era il 18 gennaio del 1994. Quel giorno con il Presidente Berlusconi e altri tre soci fondammo Forza Italia. Aveva… - matteosalvinimi : Tutto pronto, tanto entusiasmo qui in piazza Libertà! ?? Facciamo sentire la nostra voce anche in Rete: usiamo tutti… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Gennaio: In vista delle urne, il leghista dà ordine ai suoi di votare sì al… -