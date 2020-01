Da Michelle Hunziker attacco frontale ad Amadeus: parole superficiali che pesano come macigni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ha deciso di postare sui social una sua personale riflessione si quello che sta succedendo in questi giorni. Michelle Hunziker ha detto la sua su quella che è la grande polemica dopo le parole di Amadeus nella conferenza stampa di presentazione del Festival. Lei che a Sanremo è di casa e che combatte da tempo per l’uguaglianza di genere, contro la violenza sulle donne, scende in campo. E non ci va leggera anzi, lancia un attacco frontale al conduttore del Festival anche se poi indora la pillola dicendo che si augura comunque che questo Sanremo abbia un grande successo. LE parole DI Michelle Hunziker: attacco frontale AD Amadeus La conduttrice senza peli sulla lingua dice la sua e lancia un forte attacco ad Amadeus: “In questi giorni devo dire che ho osservato incredula come tanti, ciò che sta accadendo. Poi ho pensato, cavoli sono anni che stiamo ... ultimenotizieflash

borraccino_ : Oggi a chi tocca? I compensi, Michelle Hunziker, poi? #Sanremo2020 - ilmessaggeroit : #sanremo 2020, Michelle Hunziker stronca il Festival (e #amadeus): «Mi sarei aspettata sensibilità verso le donne» - mistermeo : RT @GiusCandela: Dai Michelle, tra colleghi è sgradevole. Il tono, il gobbo che legge mentre parla. Due riflessioni per cui mi potete dare… -