Da Marotta a Bettega | il ricordo di Anastasi – VIDEO

Oggi si sono tenuti i funerali di Pietro Anastasi a Varese: ecco il ricordo degli ex compagni e degli amici – VIDEO Si sono tenuti oggi a Varese i funerali di Pietro Anastasi, all'interno della basilica di San Vittore. Tantissime persone hanno affollato la chiesa per l'ultimo saluto al compianto campione di Inter e Juventus. Molti personaggi del mondo del calcio hanno espresso il loro ricordo per Anastasi, da Bettega a Marotta, passando per Oriali e Gentile. Un campione unico: questo si evince dal ritratto dei tanti presenti.

