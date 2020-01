Da Borgonovo ad Anastasi, bomba Sla. Il pm Guariniello: "Almeno la mafia ha i pentiti, il calcio no" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Quelli di Giovanni Bertini- scomparso lo scorso novembre- e di Pietro Anastasi sono solo gli ultimi decessi di ex calciatori ammalati di Sla. La sclerosi laterale amiotrofica è stata definita "malattia professionale" dei calciatori da Raffaele Guariniello, magistrato piemontese che ha condotto uno s liberoquotidiano

amperrino : Anastasi e la Sla: altra vittima della 'stronza', come la chiamava Borgonovo - - infoitsport : Sla, la “malattia dei calciatori”: dopo Borgonovo e Signorini si è portata via Anastasi - dasimionato : RT @chermaz: Top story: Sla, la malattia dei calciatori: dopo Borgonovo e Signorini si è portata via Anastasi -