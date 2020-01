Cristina Plevani piange e lascia lo studio appena rivede le immagini Pietro Taricone (Di lunedì 20 gennaio 2020) La D'Urso ricorda Pietro Taricone, lo storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello morto tragicamente dopo dopo un incidente in paracadute. “Ne approfitto per fare una cosa molto bella – dice la conduttrice al Live -. L'ha fatta Salvo Veneziano entrando al Grande Fratello. Ha voluto liberoquotidiano

zazoomnews : Cristina Plevani lascia studio Non è la dUrso- Piangere per Taricone? Irrispettoso - #Cristina #Plevani #lascia… - Thea18255 : RT @SuperGuidaTV: Cristina plevani, ex gf: “Una volta gli autori ti bloccavano subito se dicevi qualcosa di sbagliato, ti chiamavano in con… - zazoomblog : Cristina Plevani in lacrime lascia Live non è la D’Urso: “Irrispettoso” - #Cristina #Plevani #lacrime #lascia -