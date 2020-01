Cristina Plevani lascia studio Non è la d'Urso/ "Piangere per Taricone? Irrispettoso" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cristina Plevani spiega oggi il motivo per il quale ieri sera ha lasciato lo studio di Live Non è la d'Urso durante i video omaggio a Pietro Taricone. ilsussidiario

Thea18255 : RT @SuperGuidaTV: Cristina plevani, ex gf: “Una volta gli autori ti bloccavano subito se dicevi qualcosa di sbagliato, ti chiamavano in con… - zazoomblog : Cristina Plevani in lacrime lascia Live non è la D’Urso: “Irrispettoso” - #Cristina #Plevani #lacrime #lascia - zazoomnews : Cristina Plevani in lacrime lascia Live non è la D’Urso: “Irrispettoso” - #Cristina #Plevani #lacrime #lascia -