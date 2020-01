Cristina Plevani in lacrime per Pietro Taricone: l’ex gieffina esce dallo studio [VIDEO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le puntate di ‘Live-Non è la D’Urso’ sono sempre ricche di situazioni che emozionano non solo il pubblico a casa ma anche gli ospiti. Barbara D’Urso, durante l’ultima puntata andata in onda ha voluto omaggiare e ricordare uno storico concorrente del primo ‘Grande Fratello’; Pietro Taricone. Ricordato come il ‘Guerriero del GF’, l’ex gieffino è entrato nei cuori di tutti fin dall’inizio. Subito dopo il reality, Taricone ha raggiunto anche una certa fama come attore in diverse serie Tv. Ha dimostrato di avere talento e fame artistica, ma purtroppo dieci anni fa a causa di un incidente mortale col paracadute, ha lasciato nel dolore la compagna Kasia Smutniak e la figlia Sophie. Un vuoto che ha travolto non solo la sua famiglia ma anche molti amici e conoscenti. Non mancano neanche gli sguardi addolorati dei suoi ex ... velvetgossip

Thea18255 : RT @SuperGuidaTV: Cristina plevani, ex gf: “Una volta gli autori ti bloccavano subito se dicevi qualcosa di sbagliato, ti chiamavano in con… - zazoomblog : Cristina Plevani in lacrime lascia Live non è la D’Urso: “Irrispettoso” - #Cristina #Plevani #lacrime #lascia - zazoomnews : Cristina Plevani in lacrime lascia Live non è la D’Urso: “Irrispettoso” - #Cristina #Plevani #lacrime #lascia -