Cristina Plevani, è successo in diretta a Domenica Live. Troppo dolore per Pietro Taricone: “Scusate” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello italiano nel 2000, durante il video tributo a Pietro Taricone non trattiene le lacrime e lascia lo studio di Live – Non è la d’Urso. Entrambi erano stati concorrenti del reality show durante la prima edizione e avevano stretto un legame molto forte. In studio c’è anche Salvo Veneziano, che entrando al Grande Fratello Vip 2020 aveva voluto ricordare l’amico, morto per un incidente in paracadute nel 2010. Ormai dalla sua tragica scomparsa sono passati 10 anni e del guerriero, così era stato soprannominato Pietro, aleggia nell’aria un forte ricordo. Lui è ancora vivo nei cuori dei suoi fan e di chi gli ha voluto davvero bene.



È stato particolarmente toccante l'omaggio della conduttrice, infatti durante la messa in onda del servizio l'ex gieffina ha provato invano a trattenere ...

