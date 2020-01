Crescita demografica e politiche neoliberiste (Di lunedì 20 gennaio 2020) di Agostino Spataro * La “bomba demografica”: le ciniche ricette del filosofo Bertrand Russel e le lungimiranti ipotesi di Aurelio Peccei, autentico filantropo, che ci avvertì per tempo, ma fu ignorato, rimosso perché incompatibile con i disegni di dominio del neoliberismo. "... Ogni mattina, in questo nostro Pianeta si svegliano 7, 4 miliardi (mld) di persone che devono essere nutrite, vestite, istruite, curate, trasportate, occupate, ecc. Un drammatico risveglio per molti che (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

antonDeChiara : RT @Aspeniaonline: Oggi in molti si occupano della frenata dell'economia cinese - 'solo' 6,1% di crescita. Ma sulla Cina, due aspetti ci se… - anna_pensil : @certainregard @lbianchetti @viaggioinincogn Questa è una cazzata. Un problema non esclude l'altro. Abbiamo un welf… - AndreaLompio53 : @mariobianchi18 Alla fine scopriremo che la crescita zero demografica dell'Italia era il minore dei mali. O la sol… -