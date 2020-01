Cresce l’ipotesi del voto anticipato, Mastella pensa già alle liste: 7 quelle in cantiere (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Al voto, al voto”. Fosse stato un referendum, il partito del ritorno immediato alle urne avrebbe vinto a mani basse. Decine e decine le telefonate partite ieri dal cellulare di Clemente Mastella. “Dimettiti e ricandidati” la risposta preferita dagli intervistati. Si spiega anche così l’impennata delle azioni “pro elezioni anticipate” registrata nel tardo pomeriggio di ieri. Una ulteriore spinta, poi, è arrivata in serata dalla comunicazione ufficiale della nascita di un nuovo gruppo consiliare a palazzo Mosti, quel “Cittadini Protagonisti” promosso da Claudio Principe. Il conto delle formazioni politiche presenti in via Annunziate, dunque, sale a quota 12. Dodici gruppi per trentatré consiglieri: decisamente tanti. Per dare un’idea, è lo stesso numero di gruppi costituiti oggi alla Camera dei Deputati, dove i componenti sono però 630. Cifre che fanno ... anteprima24

RenatoSouvarine : RT @Omantini: Cresce l’ipotesi di «alleanza contro gli stronzi» per fermare Emiliano in Puglia (e non solo) - pborghilivorno : #italiadacambiare Cresce l’ipotesi di «alleanza contro gli stronzi» per fermare Emiliano in Puglia (e non solo)… - conlanima : RT @christianrocca: Cresce l’ipotesi di «alleanza contro gli stronzi» per fermare Emiliano in Puglia (e non solo) -