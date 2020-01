Cos’è il Blue Monday e perché è il giorno più triste dell’anno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lunedì 20 gennaio 2020, oggi è il Blue Monday, il giorno più triste di tutto l’anno. Si “celebra” questa giornata di melanconia invernale dai primi anni 2000 quando uno psicologo, tramite un’equazione, ha deciso di stabilire quale fosse durante l’anno il giorno in cui l’essere umano sperimenta il maggior livello di tristezza. Cliff Arnall è uno psicologo dell’Università di Cardiff che, tramite i suoi calcoli matematici, ha individuato nel terzo lunedì di gennaio il giorno più triste di tutto l’anno. In questo periodo piove, fa freddo, le vacanze sono un lontano ricordo, i buoni propositi sono già finiti nel cestino e noi siamo tornati a testa bassa a lavorare come sempre. Un giorno decisamente, triste, insomma. Anche se i matematici non sono d’accordo con la sua teoria. Anzi, c’è chi pensa che si tratti solo di una trovata ... bigodino

